ايران تنفي مزاعم اسرائيلية بالتشويش على مونديال قطر وتتهما بفبركة "هجوم بحر عمان"

نفت ايران بشكل مباشر مسؤوليتها ن الهجوم الذي استهدف الناقلة النفطية في بحر عمان واتهمت قناة العالم الايرانية اسرائيل بفبركة الهجوم وقالت انه خدمة لمحور التطبيع العربي الذي حاصر قطر لعدة سنوات من اجل افشال فعالية كأس العالم التي تستضيفها دولة قطر

ايران: الهجوم اسرائيلي يخدم محور التطبيع

وقالت القناة الايرانية ان ما جرى "مخطط محور التطبيع العربي الإسرائيلي لخلق ضجة إعلامية تستهدف إيران و قطر"

منجهته قال موقع انتلي نيوز العبري انه و خلال الليل اصطدمت طائرة إيرانية بدون طيار تحتوي على متفجرات بسفينة مملوكة لسنغافورة أحد مالكيها رجل الأعمال الإسرائيلي عيدان عوفر ، ووقع الحادث في خليج عمان.

وعقب الهجوم على ناقلة نفط في بحر عمان يساهم فيها رجل الاعمال الاسرائيلي عيدان عوفر، اتهمت تل ابيب النظام الايراني بالضلوع في الهجوم مستخدما طائرة مسيرة ادعى انها من ذات الطراز الذي زودت به ايران القوات الروسية العاملة في اوكرانيا

ونقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين قولهم ان: استهداف ناقلة النفط يعتبر خطأ استراتيجي من قبل إيران وقالت الصحيفة "الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ترى أن استهداف ناقلة النفط هو تحد إيراني للدول الغربية"

اسرائيل: ايران تضر بـ كأس العالم

في الاثناء نقلت صفحة عميخاي شتاين العبرية عن مسؤولين امنيين في إسرائيل إن الهدف من الهجوم كان الإضرار بفعالية كأس العالم. اكبر تجمع رياضي عالمي والذي ستستضيفه دولة قطر في العشرين من الشهر الجاري وقالت "لا شك في أن الإيرانيين هم من يقفون وراء الهجوم". وتوعدت سلطات الاحتلال بالرد على "الهجوم الإيراني" وحملتها كامل المسؤولية

وعزفت اسرائيل على وتر كأس العالم الذي يعد اكبر تظاهرة تتم متابعتها ونقلت صحفها عن قالت مصادر أمنية إن هذا الهجوم يهدف الى عرقلة انطلاق مباريات المونديال في قطر بعد أربعة أيام، ورجحت المصادر ذاتها أن يكون هذا الهجوم ناتج عن احباط طهران من المحاولة الفاشلة لتصفية رجل الاعمال الاسرائيلي "ايتسيك موشيه" في جورجيا وفي مسعى منها لصرف الانتباه عن الاحتجاجات المستمرة في ايران.

اسرائيل قالت وفق مسؤول امني ان ايران ترد على الغارة التي شنتها الطائرات الاسرائيلية على الحدود العراقية السورية قبل ايام واستهدفت ناقلات برية للنفط والوقود

ايران: ندعم مونديال قطر 22

قناة العالم اكدت رفضها للمزاعم الاسرائيلية واشارت الى انه لم تسجل اي اضرار بالسفينة المستهدفة وقالت ان "الهجوم هو مجرد سيناريو من قبل الكيان الصهيوني دعما للدول الاقليمية التي كانت تعادي قطر حتى الامس"

ونقلت عن مصادر ايرانية وثفتها بـ الموثوقة "وعدت طهران الدوحة بأنها لن تتوانى عن تقديم أي مساعدة لإقامة مونديال قطر بشكل جيد مشفوع بالامن والسلام ".

واضافت القناة الايرانية ان " تلك الدول التي فرضت حصارا على قطر على مدى ثلاثة اعوام ونصف وبالتالي ارغمت على التراجع والخنوع رغما عنها والسفر اليها" وافادت ان تلك الدول دفها زعزعة الاستقرار في المنطقة، "هو ديدن الكيان الإسرائيلي وزعزعة الاستقرار في المنطقة بهدف التأثير على حدث كأس العالم في قطر يمكن أن يكون هدف أعداء الأمس وأصدقاء قطر اليوم. طبعا قبول نجاح كبير مثل استضافة مباريات كأس العالم يثير حسد هذه البلدان" .وكان اخر هجوم على السفن بين ايران واسرائيل وقع في عام 2018 ، بعدها رفعت "إسرائيل" رسميا علمها الأبيض في حرب السفن واستسلمت، وفق تعبير القناة الايرانية التي اشارت الى ان التجارة البحرية لـ"إسرائيل" تشكل 85٪ من حجم تجارة "الكيان" وأي تهديد لها يعني تهديدا للاقتصاد الإسرائيلي بأكمله.