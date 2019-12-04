ايران تهدد بمنع ممثلي "الطاقة الذرية" من دخول منشآتها النووية

قال مساعد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن بلاده قد تمنع ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دخول منشآتها النووية، ضمن خطواتها المقبلة لتخفيض التزاماتها بالاتفاق النووي.

ونقلت وكالة "إيرنا" الإيرانية عن عراقجي أنه "إذا لم تحصل إيران على منافعها من الاتفاق النووي، فجميع الاحتمالات موضوعة على الطاولة لتنفيذ الخطوات التالية من تقليص التزاماتنا النووية"​​​.

وقال عراقجي: "وربما تكون الخطوة التالية هي منع خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دخول منشآتنا النووية".

يذكر أن طهران ودول غربية، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، اتفقت عام 2015 على خطة عمل شاملة مشتركة حول البرنامج النووي الإيراني، المعروفة بـ"الاتفاق النووي".

وقد عللت واشنطن في وقت لاحق انسحابها من هذا الاتفاق باحتوائه على "ثغرات" يُمكن أن تسمح لطهران بالتقدم نحو صنع قنبلة نووية، فيما اتخذت إيران عدة خطوات في إطار تقليص التزاماتها بالاتفاق، ردا على عودة العقوبات المفروضة عليها، مع تأكيدها على أن أبواب الدبلوماسية ما زالت مفتوحة.