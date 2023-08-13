ايران توقف تسعة بهائيين بتهمة ارتكاب "كل أنواع الجرائم"

اعلنت وزارة الامن الايراني الاحد، توقيف تسعة من أتباع الديانة البهائية في طهران قالت انهم اقدموا على ارتكاب مخالفات وجرائم فساد من بينها التهرب الضريبي وتبييض الأموال.

وقالت الوزار ان الموقوفين هم افراد مجموعة مستودعات غير قانونية للادوية وثلاث شركات لمستحضرات التجميل وعشرين صيدلية، مضيفة انه تمت مصادرة 40 مستودعا وصيدلية تعود للمجموعة.

واوضحت ان هؤلاء ارتكبوا كافة انواع الجرائم والمخالفات، ومن ضمنها التهرب الضريبي والاحتيال وتبييض الاموال وتهريب واحتكار الادوية.

وتحظر ايران الديانة البهائية وتعتبر اتباعها زنادقة رغم انها تكفل حرية ممارسة المعتقدات لعديد من الأقليات الدينية.

وكثيرا ما توجه الجمهورية الاسلامية ذات الغالبية الشيعية الى افراد من الطائفة البهائية تهم التجسس لحساب عدوتها اللدود اسرائيل.

ودأبت إيران على اعلان اعتقال وضبط عملاء وشبكات تجسس تعمل لصالح جهاز الاستخبارات الاسرائيلي "الموساد"، لكن الدولة العبرية لا تؤكد أو تنفي هذه المعلومات.

ويعيش في ايران نحو 300 ألف من اتباع الديانة البهائية الذين تقدر اعدادهم بالملايين في العالم.

وتنظر المذاهب الاسلامية الى البهائية التي تعود جذورها الى القرن التاسع عشر باعتبارها ديانة خارجة عن الشريعة.

وعلى هذا الاساس، فانها تفتي بتكفير اتباعها الذين يؤمنون بتعاليم بهاء الله الذي يعتبرونه اخر الانبياء، علما انه مولود في إيران عام 1817.

وتتهم الامم المتحدة الجمهورية الاسلامية بترهيب ومضايقة البهائيين والقيام بعمليات اعتقال اعتباطية في صفوفهم.

وقد تبنت الجمعية العامة عام 2018، قرارا يدعو طهران الى وقف ما اعتبرته اضطهادا لهذه الاقلية الدينية.