ايران.. سقوط أول ضحية في "احتجاجات نقص المياه"

قتل شاب في مدينة شادكان بمحافظة خوزستان في ايران خلال احتجاجات الليلة الماضية كأول ضحية في احتجاجات على خلفية مشكلة نقص المياه.

وأشار أميد صبري بور القائم بأعمال محافظ شادكان إلى إنه خلال مسيرة احتجاجية، أطلق "انتهازيون ومشاغبون" النار على قوات الأمن والمتظاهرين ما أدى إلى مقتل أحد المارة البالغ من العمر 30 عاما.

وشهدت بعض مدن محافظة خوزستان الغنية بالنفط احتجاجات عارمة لليوم الثاني على التوالي بسبب نقص حاد في المياه، فيما تواجه البلاد أسوأ موجة جفاف منذ 50 عاما.

وذكرت وكالة "تسنيم" للأنباء أنه على خلفية مشاكل نقص المياه في خوزستان، "نظم الأهالي مسيرات في بعض المدن مطالبين بمعالجة هذه المشكلة وتوفير إمدادات المياه".

وحسب الوكالة، فقد أرسلت الحكومة الايرانية أمس الجمعة فريق عمل يضم مسؤولين كبارا الى خوزستان وعهدت اليهم "المعالجة الفورية" لمشكلة شح المياه التي أثارت سخط المواطنين بالمنطقة.