ايران: سنرفع مستوى تخصيب اليورانيوم

أعلنت ايران اليوم الاثنين، أنها سترفع إنتاجها من اليورانيوم منخفض التخصيب، بحيث سيتجاوز 300 كيلوغرام قبل نهاية الشهر الجاري.

وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، عباس كمالوندي إنه "في حال انتهاء مهلة الستين يوما ستسرع طهران تخصيب اليورانيوم بنسبة تزيد على 3.7%".

وأضاف كمالوندي أن الدول الأوروبية أثبتت عجزها بعدم تطبيق الاتفاق النووي.

وأشار كمالوندي إلى أن "المهم بالنسبة لإيران الخطوات العملية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي"، موضحا أن الاتحاد الأوروبي إما أنه لا يريد الالتزام بالاتفاق النووي أو أنه عاجز عن ذلك نتيجة لضغوط".