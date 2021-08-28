ايران: طورنا انظمتنا الصاروخية

اعلنت ايران عن نجاحها في تطوير منظوماتها الصاروخية وتوطين صناعتها وفق ما افاد قائد قوة الدفاع الجوي في الجيش الإيراني، العميد علي رضا صباحي فرد، اليوم السبتـ بالتزامن مع مؤتمر بغداد الذي دعا الى الامن والسلم في المنطقة

وقال صباحي لوكالة "إرنا"، أن النجاح الإيراني يأتي بعد استغلال وتحويل الحظر المفروض على بلاده إلى فرص مواتية. وذكر العميد علي رضا صباحي فرد، أن كافة الوحدات التابعة لقوة الدفاع الجوي على صعيد البلاد، تتمتع، في الوقت الراهن، بأحدث الأجهزة والآليات التي تم تصنيعها محليا، مؤكدا أن لدى إيران كوادر شبابية متدربة ومختصة إلى جانب زملائهم المخضرمين، في مجال الطاقات البشرية، معتبرا هذه الكوادر هي الأساس في التقدم على صعيد الدفاع الجوي وصون الأجواء الإيرانية.

جاءت تصريحات قائد قوة الدفاع الجوي في الجيش الإيراني على هامش تفقد موقع منظومة "صواريخ - إس 200" للدفاع الجوي الإيراني، اليوم السبت، والتي أعرب خلالها عن سعادته بحجم التقدم الواقع في مجال الدفاع الجوي الإيراني، ومدى تطور الإنتاج المحلي للمنظومات الصاروخية.

وتم تقديم المنظومة بعد اجتياز سلسلة من الاختبارات في أغسطس/ آب 2019. ثم قارنها الرئيس الإيراني السابق، حسن روحاني بنظامين روسيين، مشيرا إلى أن نظام "بافار-373" الإيراني أقوى من نظام الدفاع الجوي الروسي "إس-300"، وقريب في خصائصه من "إس-400".

يشار إلى أن "بافار-373"، نظام صاروخي إيراني متنقل، بعيد المدى تم تصنيعه محليا بمناسبة يوم الصناعات الدفاعية، وقام حسن روحاني، بإزاحة الستار عن تلك المنظومة الإيرانية الجديدة المعروفة بـ"باور 373" أو "بافار-373"، وعرض التلفزيون الرسمي لقطات لتلك المراسم.