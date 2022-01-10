ايران والسعودية.. جولة جديدة من المفاوضات

كشف سعيد خطيب زاده المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عن عقد جولة جديدة من المفاوضات مع السعودية.

وباتت الجولة الجديدة بين إيران والسعودية على جدول الأعمال، وذلك من أجل مواصلة نواصل المحادثات رغم الملفات الخلافية بين البلدين.

وكان السفير الإيراني في العراق إيرج مسجدي قد أعلن أن جولة خامسة من المحادثات بين إيران والسعودية ستعقد قريبا في بغداد.

تجدر الإشارة إلى أن العلاقات الرسمية بين إيران والسعودية مقطوعة منذ الثالث من كانون الثاني/يناير من عام 2016 على خلفية اقتحام سفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مدينة مشهد، شمالي إيران، وإضرام النار فيهما من قبل إيرانيين محتجين على إعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر باقر النمر، مع 46 مدانا بالانتماء لـ”تنظيمات إرهابية”.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز قال في أيلول/سبتمبر الماضي إن “إيران دولة جارة، ونأمل أن تؤدي محادثاتنا الأولية معها إلى نتائج ملموسة لبناء الثقة والتمهيد لتحقيق تطلعات شعوبنا”.