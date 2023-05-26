بروكسل تفرج بوساطة عمانية عن دبلوماسي ايراني خطط لتفجير اجتماع المعارضة

نجحت سلطة عمان في وساطة بين بلجيكا وايران تم بموجبها الافراج عن محتجزين ورعايا في البلدين حيث اعلن عن وصولهم الى العاصمة العمانية تمهيدا لعودتهم الى بلادهم اليوم الجمعة ولا يعرف اذا كان الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي المسجون في بلجيكا بتهمة الإرهابمن ضمن الصفقة

رئيس الوزراء البلجيكي: ‫#إيران‬ تطلق سراح مواطن بلجيكي وهو في طريقه إلى البلاد

وادين اسدالله اسدي لدى القضاء البلجيكي بتهمة الارهاب ومحاولة تفجير مقر المعارضة في باريس، على الرغم من ان الاتفاقية المبرمة بين طهران وبروكسل والتي اقرها برلمانا البلدين الخاصة بتسليم المجرمين "مجرد اتفاق قانوني لا علاقة له بالقضايا السياسية"، وكانت المحكمة الدستورية في بلجيكا أيدت في مارس 2023 اتفاقية لتبادل السجناء مع إيران،

واعلنت أجهزة استخبارات أوروبية احباط مخطط اسدي وحُكم عليه بالسجن 20 عاماً، على الرغم من نفيها نفياً قاطعاً التهم الموجهة إليه.

وتعتقل السلطات الايرانية عامل الإغاثة البلجيكي، أوليفييه فانديكاستيل والمحكوم عليه بالسجن 28 عاما،

المعارضة الايرانية تدين اطلاق اسدي

وادانت مجاهدي خلق الايرانية المعارضة والتي كان يخطط اسدي لتفجير اجتماعها في باريس "إطلاق سراح الدبلوماسي الإرهابي أسد الله أسدي وإعادته إلى إيران في ظل حكم الملالي"

وقالت المعارضة الايرانية انالإفراج عن هذا "الدبلوماسي الإرهابي في وقت كانت المحكمة الدستورية قد نصت بوضوح في حكمها على أنه يتعين على الحكومة البلجيكية إبلاغ الضحايا قبل نقل المحكوم عليهم حتى تتاح لهم فرصة العودة إلى المحكمة".

عمان: نجاح وساطة تبادل محتجزين

وقالت وزارة الخارجية في سلطة عمان انه تم التوصل لاتفاق بين إيران وبلجيكا للإفراج المتبادل عن الرعايا المتحفظ عليهم في البلدين بمساعي عمانية أسفرت عن اتفاق الجانبين على صفقة للإفراج المتبادل، وافادت الخارجية العمانية انهتم نقل المفرج عنهم من طهران وبروكسل إلى مسقط، اليوم الجمعة 26 مايو/ أيار 2023، تمهيدا لعودتهم إلى بلدانهم.

#بيـان | امتثالاً للأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه لتلبية التماس الحكومتين الإيرانية والبلجيكية للمساعدة في تسوية قضية الرعايا المتحفظ عليهم في البلدين، فقد أسفرت المساعي العُمانية ولله الحمد عن اتفاق الجانبين على صفقة للإفراج المتبادل، pic.twitter.com/GSIjz3qa3a — وزارة الخارجية (@FMofOman) May 26, 2023

وقالت الخارجية العمانية ان مساعيها جاءت امتثالا لاوامر السلطان هيثم بن طارق لتلبية التماس الحكومتين الإيرانية والبلجيكية للمساعدة في تسوية قضية الرعايا المتحفظ عليهم في البلدين واشارت الى الإيجابية العالية التي سادت المباحثات في مسقط بين الجانبين