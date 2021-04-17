ايران وبيلاروس وأرمينيا يهنئون الأسد ب"عيد الجلاء"

بعث الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم السبت، برقية تهنئة إلى نظيره السوري، بشار الأسد، هنأه فيها والشعب السوري بمناسبة العيد الوطني في سوريا "عيد الجلاء".

و أعرب الرئيس الإيراني في برقيته عن أمله بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدین في شتى المجالات، واتخاذ خطوات قيمة لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة، وإقامة تعاون إقليمي من خلال توظيف كافة الإمكانيات المتوفرة لدى البلدين.

وتمنى روحاني الصحة والتوفيق للرئيس بشار الأسد، والتقدم والنجاح للشعب السوري.

ويحيي السوريون اليوم السبت الذكرى الخامسة والسبعين لجلاء المستعمر الفرنسي من وطنهم.

بيلاروس: مستعدون لمساعدة سوريا

هنأ رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، نظيره السوري، بشار الأسد، بعيد سوريا الوطني "يوم الجلاء" وأكد له استعداد مينسك لمساعدة سوريا في إعادة إعمارها.

وذكر بيان صادر عن المكتب الصحفي لرئيس بيلاروس، اليوم السبت، أن "رئيس جمهورية بيلاروس الكسندر لوكاشينكو هنأ رئيس الجمهورية العربية السورية بشار الاسد وشعب هذا البلد بالعيد الوطني - يوم الجلاء".

وأشار لوكاشينكو في تهنئته إلى أن بيلاروس على اقتناع راسخ بأن الشعب السوري سينتصر على التدخل الخارجي، وسيكون قادرا على اتخاذ خطوة مهمة في ترميم وتنمية البلاد.

كما أكد لوكاشينكو استعداد بيلاروس لدعم سوريا وتقديم المساعدة اللازمة في إعادة أعمارها

أرمينيا تهنىء الأسد

بعث رئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان، برقية تهنئة إلى الرئيس السوري بشار الأسد، بمناسبة عيد الجلاء الذي تحتفل به سوريا يوم السبت 17 أبريل كل عام.

وورد في البرقية التي نشر نصها بالكامل على موقع باشينيان الرسمي: "من صميم القلب أهنئ رئيس سوريا وشعبها الصديق بعيدها الوطني"، مشيرا إلى أن "الروابط التاريخية الوثيقة ومشاعر الصداقة التي تربط بين الشعبين الأرمني والسوري تشكل أرضية واقعية للتعاون وتطوير العلاقات بين الدولتين".

وتابع رئيس الوزراء الأرمني: "آمل أن يتجاوز الشعب السوري قريبا تبعات الأزمة الخطيرة، ويسلك سبيل السلام والاستقرار. أؤكد استعدادنا للاستمرار بالإسهام في حل المشاكل الإنسانية القائمة وتعميق الحوار التقليدي بين دولتينا، بما بخدم مصالحهما وشعبيهما".

وتمنى باشينيان للرئيس الأسد دوام الصحة والنجاح، وللشعب السوري السلام والازدهار.