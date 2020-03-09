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ايران: 27 قتيلا و تسمم 218 آخرين ضحايا "الكحول المغشوش"

منشور 09 آذار / مارس 2020 - 09:53
ارتفاع عدد القتلى بسبب مشروبات كحولية مغشوشة في إيران
ارتفاع عدد القتلى بسبب مشروبات كحولية مغشوشة في إيران

ارتفع عدد القتلى بسبب مشروبات كحولية مغشوشة في إيران إلى 27 شخصا وتسمم 218 آخرين، أصيب عدد منهم بالعمى، فيما اعتقلت السلطات 3 أشخاص على صلة ببيع هذه المشروبات في الأهواز

وقال مراسلون إن 7 أشخاص توفوا في مدينة كرج قرب طهران، فيما توفى 20 آخرون في مدينة الأهواز.

وتجمع صباح اليوم أهالي ضحايا المشروبات الكحولية المغشوشة في الأهواز أمام مشفى المدينة.

وأعلنت السلطات الإيرانية أمس الأحد، وفاة 7 أشخاص في مدينة الأهواز جنوب غربي إيران، إثر تناولهم مشروبات كحولية مغشوشة، ظنا منهم أن الكحول يقيهم من عدوى فيروس "كورونا".

هذا وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، يوم الأحد، ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا فى البلاد إلى 194 شخصا، بعد تسجيل 49 حالة جديدة، فيما بلغ عدد الإصابات بالفيروس 6566 حالة.

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