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ايران: 200 فرقاطة وزورق يشاركون بعرض عسكري في الخليج

منشور 19 أيلول / سبتمبر 2019 - 12:21
العرض سيحيي ذكرى بدء الحرب الإيرانية العراقية في عام 1980
العرض سيحيي ذكرى بدء الحرب الإيرانية العراقية في عام 1980

تجري إيران عرضها العسكري السنوي يوم 22 سبتمبر الجاري في مياه الخليج بمشاركة 200 فرقاطة وزورق سريع، في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر بين طهران وواشنطن

وقال موقع "إيران فرونت بيدج" الإيراني إن العرض سيحيي ذكرى بدء الحرب الإيرانية العراقية في عام 1980. وذكرت وكالة أنباء "فارس" أن قوات الجيش والبحرية التابعة للحرس الثوري ستشارك في العرض.

ونقلت الوكالة عن الأميرال، مجتبى محمدي، قوله إن: "أكثر من 200 سفينة من القوات البحرية بالجيش وخفر السواحل والحرس الثوري ستشارك في العرض".

وفي 22 من سبتمبر العام الماضي، لقي 12 من أفراد الحرس، من بين 25 شخصا، حتفهم عندما أطلق مسلحون النار على منصة في مدينة الأهواز بجنوب البلاد كان مسؤولون عسكريون يتابعون منها مراسم إحياء ذكرى بدء الحرب العراقية الإيرانية التي دارت رحاها في الفترة من 1980 إلى 1988

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