ايطاليا: أكثر من 200 وفاة بكورونا ونحو 6 آلاف إصابة

أحصت إيطاليا 36 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في 24 ساعة ما يرفع حصيلة الوفيات الإجمالية إلى 233 فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 5883، بحسب حصيلة رسمية نشرت، السبت.

وإيطاليا هي البلد الأكثر تضررا في أوروبا والثالث الأكثر تضررا على مستوى العالم، وغالبية الإصابات بكورونا تتركز في المناطق الشمالية.

وقال مدير الدفاع المدني انجيلو بوريلي في مؤتمره الصحافي اليومي “نواجه صعوبات في ما يتصل بالأسرة المتوافرة في مستشفيات لومبارديا”.

وأضاف أن “لومبارديا تواجه وضعا ضاغطا في مستشفياتها، ننتظر أن يطلبوا منا نقل المرضى في أقسام العناية المركزة إلى مناطق اخرى. لدينا أسرة متوافرة في مناطق اخرى لمساعدة لومبارديا”.

وتناول أيضا “المنطقة الحمراء” التي تضم خمسين ألف نسمة في شمال البلاد قيد الحجر الصحي، لافتا إلى أن “اللجنة التقنية العلمية في صدد تحليل المعلومات والمعطيات وغدا (الأحد) سنعلم مصير المناطق الحمراء”.

ومن أصل 5883 مصابا شفي 589 فيما لا يزال 2651 في المستشفيات و567 في العناية المركزة و1843 في الحجر المنزلي.

واتخذت الحكومة الإيطالية سلسلة تدابير مشددة لاحتواء الفيروس ابرزها إغلاق المدارس والجامعات حتى منتصف آذار/ مارس. (أ ف ب)