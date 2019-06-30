ايطاليا تعتقل قبطانة سفينة أنقذت عشرات المهاجرين (فيديوهات)

أوقفت السلطات الإيطالية قبطانة سفينة إغاثة تابعة لمنظمة ألمانية غير حكومية، بعدما رست عنوة في ميناء لامبيدوسا وعلى متنها 40 مهاجرا تم إنقاذهم في البحر الأبيض المتوسط.

ودخلت السفينة التابعة لمنظمة Sea-Watch، التي تقودها القبطانة كارولا ريكيت (31 عاما)، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، المياه الإقليمية الإيطالية، رغم الحظر المفروض من قبل الحكومة، متجاهلة أمر سفينة عسكرية إيطالية، وانتظرت يومين في محيط الميناء للحصول على السماح من السلطات المحلية بالرسو فيه، وذلك على خلفية تفاقم معاناة المهاجرين الموجودين على متن السفينة منذ 17 يوما.

Early this morning, after 17 days, the last 40 survivors of #SeaWatch3 finally set foot on dry land.



They were brought to the #Lampedusa Hotspot, where they gave captain #CarolaRackete a warm welcome, as she was taken to the same place for identification after being arrested. pic.twitter.com/VVKNkK2JXw — Sea-Watch International (@seawatch_intl) June 29, 2019

وفجر أمس السبت، قررت القبطانة الرسو في الميناء من دون انتظار أمر السماح بدون تفويض، ونزل المهاجرون من السفينة، ثم اعتقلت السلطات الإيطالية قبطانة السفينة كارولا ريكيت.

وفي فيديو سجلته قبل الرسو ونشرته المنظمة الإغاثية أكدت القبطانة أنها وطاقمها لا يزالون ينتظرون حلا لا يظهر للأسف.

🔵 Statement of our Captain, #CarolaRackete, before entering Port with the #SeaWatch3.



“We are proud of our captain, she did exactly the right thing. She upheld the law of the sea and brought people to safety." – #SeaWatch chairman Johannes Bayer pic.twitter.com/lfZ16Pq9F1 — Sea-Watch International (@seawatch_intl) June 29, 2019

وكان على متن سفينتها أصلا 53 مهاجرا، وتم نقل 13 منهم إلى لامبيدوسا في وقت سابق لأسباب صحية، ويلف الغموض مصير الـ40 المتبقين.

وشن وزير الداخلية، نائب رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو سالفيني، المعروف بمواقفه اليمينية المعارضة للهجرة، هجوما حادا على ريكيت، مشددا على أن ما فعلته "فعل إجرامي وفعل حرب"، وطالب بسجنها، متوعدا باحتجاز السفينة وفرض غرامة صارمة على مالكتها المنظمة الإغاثية الألمانية.

وأفادت الصحف الإيطالية أن القبطانة ريكيت التي وضعت قيد الحجز قد تواجه حكما بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.