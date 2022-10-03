ايلون ماسك يفجر مفاجأة بشأن جزيرة القرم

قاجأ الرئيس التنفيذي لشركتي "سبيس إكس" و"تسلا"، إيلون ماسك، المتابعين له بعد نشره استطلاعا اعتبر خلاله ان سيطرة اوكرانيا على شبه جزيرة القرم خطأ فادحا واشار الى ضرورة بقاءها تحت السيطرة الروسية

وفي استطلاعه الذي نشره على صفحته في موقع تويتر اقترح ايلون ماسك وهو صاحب اكبر ثورة في العالم "خريطة سلام في أوكرانيا".

واشار الى ان أول بنود هذه الخريطة هو إعادة إجراء الاستفتاءات الشعبية في جمهوريتي دونباس والمناطق التي سيطر عليها الجيش الروسي تحت إشراف الأمم المتحدة كي تقرر شعوبها مصيرها.

وفي البند الثاني وذكر ماسك أنه يجب الاعتراف بشبه جزيرة القرم كجزء من روسيا، إذ أنه اعتبر أنها القرم كانت روسية منذ 1783 إلى أن ارتكب خروتشوف (الأمين العام السابق للحزب الشيوعي في الاتحاد السوفييتي) الخطأ (يقصد تسليمه القرم لأوكرانيا).

وفي باقي المقترحات تحدث عن "تأمين إمدادات المياه لشبه جزيرة القرم".

و أوكرانيا تظل محايدة في اشارة الى ضرورة عدم قبول انضمامها للناتو والانصياع للسياسات الغربية وخاصة الاميركية

Ukraine-Russia Peace:



- Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.



- Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).



- Water supply to Crimea assured.



- Ukraine remains neutral. — Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022

جزيرة القرم

تقع شمال البحر الأسود؛ يحدها من الشرق بحر آزوف، تبلغ مساحتها 26,945 كم2 ، في عام 2014 سيطرت عليها روسيا واعلنت ضمها بعد استفتاء جماهيري ولكن أوكرانيا والدول الغربية قررت ان الاستفتاء كان غير شرعي.

ثروة ايلون ماسك

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2021 بلغت ثروته بـ320.9 مليار دولار ليكون أغنى رجل في العالم الا ان وكالة بلومبيرغ اكدت إن ماسك خسر أكثر من 50 مليار دولار خلال يومين بسبب انخفاض أسعار أسهم شركة تسلا التي يملكها وفي الاحصاء الاخير فان ثروته 247.9 مليار فقط لا غير