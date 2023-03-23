اين سيفطر اردوغان في اول ايام رمضان؟

سيتناول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فطورة في اول ايام شهر رمضان المبارك مع المتضررين من الزلزال الذي ضرب بلاده والشمال السوري في السادس من فبراير الماضي، واكدت انقره ان اردوغان سيضع حجر الأساس للمنازل المزمع بناؤها لمتضرري الزلزال

وقالت مصادر تركية ان اردوغان سيشارك المتضررين من كارثة الزلزال إفطارهم في أول أيام شهر رمضان المبارك الخميس 23 مارس/ آذار الجاري حيث سيطلع على سير عملية إعادة الإعمار.

وادت الكارثة الى مقتل اكثر من 53 الف مواطن وانهيار الاف الابنية و سيزور أردوغان ولاية قهرمان مرعش (جنوب)، مركز الزلزال المدمر كما يعتزم زيارة الولايات المتضررة (11 ولاية) من الكارثة بين حين وآخر طيلة شهر رمضان للقاء المواطنين.

وكان الرئيس التركي اعلن في تصريحات صحفية انه “لم يبق أي من المواطنين الأتراك عاجزا لا في منطقة الزلزال ولا خارجها”، وأعلن مناقصة لبناء 46 ألفا و327 منزلا بالمدن والقرى

وفي 6 فبراير/ شباط الماضي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزال مزدوج بقوة 7.7 درجات خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.