اين سيقيم تشارلز الثالث ومتى تتويجة وماذا سيرتدي؟

مع وفاة الملكة اليزابيث الثانية، انتقل العرش الى ابنها الملك تشارلز الثالث، الا ان تتويجه رسميا سيكون خلال حفلا في الربيع او الصيف من العام المقبل

والتتويج هو مناسبة رسمية تدفع الحكومة ثمنها، وتختار قائمة الضيوف وسيرتدي الملك تشارلز الثالث تاج القديس إدوارد، الذي يزن 2.23 كيلوغرام ويعود تاريخه إلى عام 1661، وهو مصنوع من الذهب الخالص من جواهر التاج في برج لندن، والمرصع بـ444 من الأحجار الكريمة

كما سيلبس الملك تشارلز الثالث خاتم التتويج، الملقب بخاتم زواج إنجلترا، الذي يوضع على الإصبع الرابع من اليد اليمنى للملك.

بالاضافة الى انه سيتسلم صولجاناً يعود تاريخه إلى عام 1661، سيحصل الأمير تشارلز أيضاً على أساور من الذهب ترمز إلى علاقة الملك بالشعب.

تلقى نحو 100 موظف في كلارنس هاوس، حيث عاش تشارلز وزوجته كاميلا حتى وفاة الملكة، إخطاراً بأنهم قد يفقدون وظائفهم، لأنه لن يعيش هناك بعد الآن.

وعلى الرغم من أننا نعلم أن الملك تشارلز سيغادر كلارنس هاوس، فإننا لا نعرف إلى أين يتجه. كان للملكة إليزابيث الثانية كثير من المساكن، بما في ذلك قصر باكنغهام، وبالمورال وقلعة وندسور.

من المؤكد ان الملك الجديد سيعيش حاليا في قصر باكنغهام، رمز الملكية في بريطانيا، حيث اخطر 100 موظف من القصر انهم سيفقدون وظائفهم، الا ان معلومات تشير الى انه سيعيش مؤقتا خارج المقصر المذكور الذي يخضع لترميمات وتحديثات لن تكتمل حتى عام 2027.

في الغضون كان يؤيد الملك الجديد عائلة ملكية رسمية ضئيلة الحجم، وكانت هناك تكهنات بأنه سيتم اتخاذ قرارات لتقليل تكلفة الأسرة على الخزانة العامة.

ووري جثمان الملكة البريطانية إليزابيث الثرى أمس (الاثنين)، في مراسم جنائزية مهيبة وسط حشود ضخمة في شوارع لندن وعند قلعة وندسور لمشاهدة المراسم الضخمة.