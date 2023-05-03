اين كان بوتين اثناء محاولة اغتياله؟

مصدر روسي مسؤول عن مكان تواجد الرئيس الروسي فلايمير بوتين اثناء محاولة اغتياله ليلة امس خلال الهجوم الذي وقع على الكرملين بواسطة طائرات مسيرة ، وعلى غرار الموقف من اسرائيل قالت الخارجية الاميركية انه يحق لاوكرانيا الدفاع عن نفسها

اين كان بوتين اثناء قصف مقره؟

وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الرئيس كان موجودا بمقر إقامته بضواحي موسكو في "نوفو أوغاريوفو"، ولم يصب بأي أذى، ولم يتغير جدول أعماله.

واعلنت روسيا عن محاولة اوكرانية لاغتيال الرئيس بوتين وتوعد الكرملين بالرد، حيث اعتبرت إدارة الرئاسة الروسية إطلاق النظام الأوكراني طائرات مسيرة على الكرملين عملا إرهابيا مخططا وهو بحاجة للانتقام

اميركا: يحق لاوكرانيا الدفاع عن نفسها

في اول تعليق لواشنطن على الهجوم جاء على غرار الموقف من اسرائيل وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن القرار يعود لأوكرانيا بشأن اختيار كيفية الدفاع عن نفسها. وأوضح بلينكن أنه اطلع على التقارير عن الهجوم على الكرملين، زاعما أنه "لا يمكننا تأكيد صحتها".