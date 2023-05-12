بابا الاقباط يهدي الفاتيكان رفات مصريين قطع داعش رؤوسهم

اهدى بابا اقباط مصر تواضروس الثاني الفاتيكان خلال لقائه البابا فرنسيس الخميس، رفات 20 مصريا قبطيا كان تنظيم داعش قطع رؤوسهم في ليبيا عام 2015.

ورد بابا الفاتيكان فرنسيس على هذه البادرة التي تهدف الى تكريس وحدة بين الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية باعلانه قبول الرفات، واعتباره اصحابها "شهداء".



وجرى وفق ذلك تسجيل اسماء الضحايا، وهم 20 عاملا مصريا قبطيا وشخصا من غانا في السنكسار الروماني "كتاب سير القديسين والشهداء"

وكان تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» أعدم 21 قبطيا، 20 مصريا وواحدا من غانا، في 15 فبراير من عام 2015 على

واعدم داعش هؤلاء العمال على شاطئ في مدينة سرت الليبية ابان سيطرته عليها عام 2015، ووثق هذه الجريمة في مقطع فيديو سمح لهم فيه بالصلاة قبل قطع رؤوسهم.

وعمدت مصر الى توجيه ضربات عقابية على أهداف داعش في ليبيا عقب ذلك. علما انه تمت استعادة رفات الضحايا عام 2017، والذين تم بناء كنيسة في مسقط راسهم تكريما لذكراهم.

وابلغ فرنسيس البابا تواضروس الذي يزور الفاتيكان لاحياء ذكرى اللقاء التاريخي بين سلفه شنودة والبابا بولس السادس قبل 50 عاما، ان دماء هؤلاء الضحية سيكون "بذرة الوحدة لجميع أتباع المسيح”.

وقال مسؤولون ان الفاتيكان بصدد اتخاذ قرار باعتبار اليوم الذي قتلوا فيه، وهو 15 شباط/فبراير "عيدا للشهداء الاقباط".

