باتجاه لبنان.. أولى سفن الحبوب تغادر أوكرانيا

أفادت وزارة الدفاع التركية أن أول شحنة حبوب أوكرانية ستغادر ميناء أوديسا في أوكرانيا صباح اليوم الاثنين.

وأوضحت الوزارة في بيانها، الاثنين: "ستغادر سفينة الشحن رازوني التي ترفع سيراليون محملة بالذرة مرفأ أوديسا"، مضيفة أن شحنات أخرى ستلي "على طول الممرات (البحرية) لأن الإجراءات قد انجزت"، حسبما نقلت فرانس برس.

وستتجه هذه السفينة إلى لبنان، ويأتي ذلك بعد اتفاق وقع بين موسكو وكييف برعاية الأمم المتحدة لاستئناف تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وبحسب الاتفاق، فإنه سيتم إنشاء مركز مشترك للتنسيق والقيادة مقره إسطنبول للإشراف على سير العمليات وحل الخلافات. ويشارك في المقر كل من روسيا وأوكرانيا ومسؤولون من تركيا والأمم المتحدة.

ويسمح الاتفاق بتصدير بين 20 و25 مليون طن من الحبوب المحاصرة في أوكرانيا التي تشكل مع روسيا معا 30 بالمئة من صادرات القمح العالمية.

وتعتبر صادرات الحبوب الأوكرانية أساسية لضمان الأمن الغذائي العالمي وقد ظل 25 مليون طن منها عالقة في البلد منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير.

وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا لارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية، لا سيما الحبوب والزيوت