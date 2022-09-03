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باثيلي مبعوثا للأمم المتحدة إلى ليبيا

منشور 03 أيلول / سبتمبر 2022 - 04:00
الدبلوماسي السنغالي عبد الله باثيلي
الدبلوماسي السنغالي عبد الله باثيلي

عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بعد أشهر على شغور المنصب، الدبلوماسي السنغالي عبد الله باثيلي مبعوثا للمنظمة الدولية إلى ليبيا حيث تتنافس حكومتان على السلطة.

وشغل الوزير السنغالي السابق منصب ممثل الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى، وعمل أيضا مستشارا خاصا للأمين العام لشؤون مدغشقر ونائبا للممثل الخاص لبعثة الأمم المتحدة في مالي.

واستقال الموفد الدولي الى ليبيا السلوفاكي يان كوبيش في شكل مفاجئ في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. ومذاك ظل هذا المنصب شاغرا لأن مجلس الأمن الذي تعتبر موافقته ضرورية رفض اقترحات عدة لأسماء قدّمها الأمين العام.

واتفق أعضاء المجلس على اسم باثيلي بينما عبّرت الحكومة التي تتخذ طرابلس مقرا عن "تحفظاتها".

وكان مقررا أن تشهد ليبيا انتخابات رئاسية وتشريعية في كانون الأول/ديسمبر 2021 تتويجا لعملية سلام رعتها الامم المتحدة بعد أعمال عنف في 2020.

لكن هذه الانتخابات أرجئت حتى إشعار آخر بسبب تباينات بين الخصوم السياسيين وتوترات ميدانية مع تسجيل مزيد من المواجهات المسلحة بين ميليشيات متنافسة في طرابلس.

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