بايدن: الأطباء جعلوا كارتر يعيش فترة أطول بكثير مما توقعوا

البوابه - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الأطباء وجدوا طريقة لإبقاء الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر على قيد الحياة لفترة أطول بكثير مما توقعوا .

وكشف بايدن خلال مؤتمر لجمع التبرعات باللجنة الوطنية الديمقراطية كارتر الموجود في دار لرعاية المسنين، طلب منه إلقاء خطاب التأبين عند وفاته، قبل أن يظهر مرتبكا لمشاركته المعلومات معه.

وكان كارتر الرئيس التاسع والثلاثون للولايات المتحدة دخل إلى دار رعاية المسنين في 19 فبراير وهو يبلغ من العمر 98 عاما ليصبح الرئيس الأمريكي الأطول عمرا في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية .

من هو جيمي كارتر

ولد جيمي كارتر وترعرع في بلاينز بولاية جورجيا في 1 أكتوبر من العام 1924 وشغل منصب الرئيس التاسع والثلاثين للولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 1977 إلى 1981.

ويعد كارتر الرئيس الأقدم عمرا وأطول فترة حياة، كما أنه الرئيس الأطول عمرا في فترة ما بعد الرئاسة، كما دام زواجه 75 عاما مما يجعله أطول رئيس متزوج وخامس أقدم شخص حي خدم كزعيم للدولة.

وشغل كارتر المنضوي تحت راية الحزب الديمقراطي منصب الحاكم السادس والسبعين ل‍جورجيا في الفترة من عام 1971 إلى عام 1975.