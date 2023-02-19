جيمي كارتر.. من رئاسة أمريكا إلى رعاية المسنين

قرر جيمي كارتر رئيس أمريكا السابق أن يتلقى خدمة رعاية المسنين في المنزل بعد مغادرته المستشفى أمس السبت وقضاء ما تبقى من عمره في المنزل مع أسرته وتلقي رعاية المسنين بدلا من تدخل طبي إضافي.

ويعتبر الديمقراطي جيمي كارتر البالغ من العمر 98 عاما الرئيس التاسع والثلاثين للولايات المتحدة الأمريكية عندما أطاح بالرئيس السابق جيرالد فورد في عام 1976، وخدم لفترة ولاية واحدة وهزمه الجمهوري رونالد ريغان في عام 1980.

ألف كارتر أزيد من 30 كتابا ما بين مذكرات سياسية وشعر وشؤون أميركية وعالمية فضلا عن الحديث في كتبه عن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأكدت مؤسسة خيرية أنشأها كارتر إنه يحظى بدعم كامل من فريقه الطبي وعائلته، التي تطلب الخصوصية في هذا الوقت وتشعر بالامتنان للقلق الذي أبداه العديد من المعجبين به.

من هو جيمي كارتر

ولد جيمي كارتر وترعرع في بلاينز بولاية جورجيا في 1 أكتوبر من العام 1924 وشغل منصب الرئيس التاسع والثلاثين للولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 1977 إلى 1981.

ويعد كارتر الرئيس الأقدم عمرا وأطول فترة حياة، كما أنه الرئيس الأطول عمرا في فترة ما بعد الرئاسة، كما دام زواجه 75 عاما مما يجعله أطول رئيس متزوج وخامس أقدم شخص حي خدم كزعيم للدولة.

وشغل كارتر المنضوي تحت راية الحزب الديمقراطي منصب الحاكم السادس والسبعين ل‍جورجيا في الفترة من عام 1971 إلى عام 1975.

يسير الرئيس السابق جيمي كارتر جنبًا إلى جنب برفقة زوجته روزالين وابنتها إيمي ، ثم سار بقية أفراد الأسرة في العرض الافتتاحي في واشنطن في 21 يناير 1977. هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي لا يركب فيها رئيس نحوها. البيت الأبيض في عربة أو سيارة في العرض الكبير للاحتفال بأداء اليمين الدستورية.

وعمل نائبا بمجلس الشيوخ عن ولاية جورجيا في الفترة من عام 1963 إلى العام 1967 حيث ظل منهمكا في مشاريع سياسية واجتماعية، فحصل على جائزة نوبل للسلام في عام 2002 بسبب عمله الإنساني.

أنشأ كارتر وفي العام 1982 مركز كارتر لتعزيز حقوق الإنسان وتوسيعها وبسببه حصل في العام 2002 على جائزة نوبل للسلام، إذ أنه شخصية رئيسية في مؤسسة الموئل الخيرية للإنسانية.

صورة في 30 مارس 2011 تظهر الرئيس الكوبي السابق فيدل كاسترو (إلى اليمين) يتحدث مع الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر (إلى اليسار) خلال اجتماع في هافانا.

وقام جيمي كارتر​​​​​​​ الرئيس التاسع والثلاثين للولايات المتحدة الأمريكية بتأليف أزيد من 30 كتابا ما بين مذكرات سياسية وشعر وشؤون أميركية وعالمية جارية، فضلا عن الحديث في كتبه عن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.