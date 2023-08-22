بادين يغط في نوم عميق اثناء لقائه ضحايا حرائق ماوي (فيديو)

غط الرئيس الاميركي جو بايدن في نوم عميق اثناء حضوره لقاء مع ضحايا حرائق ماوي في جزر هاواي، بحب ما اظهره تسجيل فيديو تم تداوله على نطاق واسع الثلاثاء.

وفي الفيديو الذي تم تداوله عبر منصة "اكس" كان بايدن قد طأطأ رأسه وراح في اغفاءة عميقة اثناء جلوسه الى طاولة وسط حشد من الحاضرين.

وتبين من انفاس الرئيس الاميركي الثقيلة والبطيئة انه لم يستسلم لغفوة عابرة، بل الى حالة نوم كاملة.

عقب هذا الفيديو، انهالت الانتقادات على بايدن الذي تاخر 13 يوما في الانتقال الى ماوي المنكوبة حيث لقي اكثر من 150 شخصا مصرعهم جراء حرائق ابادت بلدات باكملها.

وكتب احدهم قائلا ان الرئيس الذي تجاوز الثمانين من عمره كان يشعر بضجر شديد جعله يستسلم للنوم غير مكترث بمشاعر الحزن والاسى التي تضمنتها كلمة كان يلقيها احد الحاضرين ممن فقد عائلته باكملها في الحريق.

Joe Biden just fell asleep in the middle of his meeting with victims of the Maui fires pic.twitter.com/YxDneHVuWL — Matt Wallace (@MattWallace888) August 22, 2023





وسخر اخر قائلا ان بايدن حين سئل عن حريق ماوي، لم يكن منه الا ان قارن الكارثة باحتراق سيارته الكورفيت قبل 15 عاما.

وضجت وسائل الاعلام الاميركية بالانتقادات خلال الايام الماضية بسبب تاخره في زيارة ماوي، وهو الامر الذي حاول مساعدو الرئيس تبريره بقولهم ان الاخير كان حينها في اجازة، ولعدم رغبته في تشتيت جهود الانقاذ الجارية.

ووصل بايدن وزوجته جيل إلى هاواي الاثنين قادمين من نيفادا حيث كان يقضيان إجازة رسمية.