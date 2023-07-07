تصرف غريب ل"بايدن" يثير الدهشة (فيديو)

انتشر مقطع فيديو على موقع "تويتر" يظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن في وضعية جديدة وقد يكون خطأً جديدًا خلال خطاب ألقاه في ساوث كارولينا.

ويظهر الفيديو بايدن وهو يركل المنصة عدة مرات ثم يدير ظهره للحضور في محاولة لتكرار الحركة من زاوية مختلفة.

ثم ألقى بايدن كلمة للجمهور قائلاً: "إذا كنتم تتساءلون ماذا أركل، أنا أركل المنصة".

وبعد محاولة الرئيس الأمريكي تبرير سلوكه، أضاف بمزاح أنه سيصبح أطول بمقدار 6.4 بوصة إذا تخطى المنصة.

Biden Kicks The Podium, Starts Whispering During South Carolina Speech pic.twitter.com/RMkDWye2Ze — 🐊ERIC BOLLING🐊 (@ericbolling) July 6, 2023

وقد تعرض الرئيس في الماضي لعدة مواقف محرجة، مثل نسيان أسماء المسؤولين أحيانًا، وارتكاب أخطاء بروتوكولية، وزلات لسان أثناء التحدث مع قادة من جميع أنحاء العالم.

يجب الإشارة إلى أن بايدن احتفل بعيد ميلاده الـ80 في نوفمبر 2022، وسيكون عمره 82 عامًا في بداية فترة ولايته الثانية إذا ترشح وفاز بها، وسيكون عمره 86 عامًا في نهاية فترته، وهو أمر حساس للغاية في صفوف الحزب الديمقراطي.

ووفقًا لاستطلاع نشرته شبكة "سي إن إن" في أبريل الماضي، يعتقد فقط ثلث الأمريكيين أن الرئيس الحالي يستحق إعادة انتخابه في عام 2024، بينما يفضل الباقون رؤية شخص آخر يحتل منصب الرئاسة.

كما أظهر استطلاع في مارس الماضي أن تصنيف الموافقة العامة لبايدن كرئيس للبلاد قد انخفض إلى 42% من 45% في يناير.

