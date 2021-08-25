باريس تدعو الجزائر والرباط للحوار والسعودية تأسف لقطع العلاقات

دعت باريس الأربعاء الجزائر والرباط الى العودة الى منطق “الحوار” من أجل “الاستقرار” في منطقة المغرب العربي فيما عبرت الرياض عن اسفها لما آلت اليه الامور بين الدولتين

باريس تدعو للحوار

وقال مساعد الناطق باسم الخارجية الفرنسية في بيان إن “فرنسا تبقى بالطبع متمسكة بتعميق العلاقات والحوار بين دول المنطقة، من أجل ترسيخ الاستقرار والازدهار فيها”.

الرياض تامل بعودة العلاقات

من جهتها عبرت وزارة الخارجية السعودية في بيان عن أسف حكومة المملكة لما آلت إليه تطورات العلاقات بين "الأشقاء في كل من المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية".

وأعربت الخارجية السعودية في بيانها عن أمل حكومة المملكة في عودة العلاقات بين البلدين بأسرع وقت ممكن.

ودعت المملكة "الأشقاء في البلدين إلى تغليب الحوار والدبلوماسية لإيجاد حلول للمسائل الخلافية بما يسهم في فتح صفحة جديدة للعلاقات بين البلدين الشقيقين وبما يعود بالنفع على شعبيهما ويحقق الأمن والاستقرار للمنطقة ويعزز العمل العربي المشترك".

وكانت الجزائر قررت أمس الثلاثاء، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب متهمة الرباط بالقيام بأعمال غير ودية وعدائية ضدها.