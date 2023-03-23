باريس.. محتجون يغلقون الطرق المؤدية إلى مطار شارل ديغول

البوابة - أغلق محتجون على التعديلات التي لحقت بالنظام التقاعدي الفرنسي، اليوم الخميس، الطرق المؤدية إلى مطار شارل ديغول في العاصمة باريس.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية، بأن المحتجين الذين أغلقوا الممر المؤدي إلى عدة محطات ، هتفوا ضد الرئيس إيمانويل مكاكرون وقالوا: "ماكرون - اخرج!".

وقالت قناة "بي إف إم تي في" الفرنسية، إن الاحتجاجات في مطار شارل دبغول، نظمت بدعوة من "الاتحاد العام للعمال" (CGT)، المعارض لإصلاح نظام التقاعد.

وتشهد فرنسا، منذ تبنى الحكومة قانون رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا، في 16 مارس/ آذار الجاري، دون إجراء تصويت نهائي في البرلمان، حالة من الجدل والغضب من قبل شرائح واسعة في المجتمع الفرنسي.

وخرجت مظاهرات مناهضة ضد إصلاح نظام التقاعد ، في باريس، حيث تم تنظيم احتجاجات على مدار يومين في ساحة الكونكورد في باريس أمام قصر بوربون.

وفي 16 مارس تجمع ما يقارب ال 10 آلاف محتج، أمام الجمعية الوطنية، و 4 آلاف في اليوم التالي.

ودعي الفرنسيون، اليوم الخميس، للمشاركة في تحركات واحتجاجات ضدّ إصلاح نظام التقاعد، للمرة التاسعة في غضون شهرين، بعد تصريحات للرئيس ماكرون أثارت حفيظة النقابات والمعارضة.

ويرى ماكرون، أن اصلاح نظام التقاعد، ليس متعة ولا ترفا، وإنما هو موجه للدفاع عن المصلحة العامة، في مواجهة تدهور وضع صناديق التقاعد وارتفاع عدد المسنّين في فرنسا.