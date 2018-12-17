باريس: مقتل 8 من الستر الصفراء يعني ان التكلفة باهظة

دعا كاستانير المحتجين إلى التوقف عن النزول إلى المحاور المرورية

قال وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير، الإثنين، إن 8 أشخاص قُتلوا نتيجة احتجاجات حركة السترات الصفراء، التي اندلعت منذ أكثر من شهر.

ودعا كاستانير المحتجين إلى التوقف عن النزول إلى المحاور المرورية، مشددا على أن هذا العدد من الضحايا تكلفة كبيرة للغاية.

وأضاف أن جميع الضحايا سقطوا في حوادث مرورية حول الحواجز.

وقال الوزير، إن الشرطة الفرنسية أخلت المحاور المرورية من المحتجين في مطلع الأسبوع وستستمر في فعل ذلك.

وبدأت الاحتجاجات في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني في مفترقات الطرق والمحاور المرورية، احتجاجا على زيادة الضرائب على الوقود، لكن الاحتجاجات تحولت بسرعة إلى غضب عام على سياسيات الرئيس إيمانويل ماكرون الاقتصادية.