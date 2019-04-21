باريس: 28 ألف شخص شاركوا في مظاهرات "السترات الصفراء" السبت

أفادت وزارة الداخلية الفرنسية بأن نحو 28 ألف شخص شاركوا في مظاهرات "السترات الصفراء" التي شهدتها فرنسا يوم أمس السبت.

ونقلت قناة "CNEWS" المحلية عن الوزارة أن 27.9 ألف شخص شاركوا أمس السبت في مظاهرات "السترات الصفراء" في جميع أنحاء البلاد، من بينهم 9 آلاف شخص في باريس.

وذكرت القناة أن نحو 31 ألف شخص شاركوا في المظاهرات المماثلة التي جرت في البلاد في الأسبوع الماضي.

ونقلت عن دائرة الشرطة أن قواتها اعتقلت 227 شخصا من نشطاء "السترات الصفراء" الذين قاموا بأعمال شغب، كما أجرت قوات الأمن أكثر من 20 ألف عملية تفتيش وقائية.

وقالت وزارة الداخلية أيضا إن 14 فردا من قوات الأمن أصيبوا بجروح أثناء هذه المظاهرات.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "يتوجه وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير ووزير الدولة لدى وزارة الداخلية، لوران نونيس، بأفكارهما (تعاطفا) نحو 14 فردا من رجال الأمن المصابين اليوم".

وانطلقت الاحتجاجات الواسعة النطاق لـ "السترات الصفراء" في فرنسا في 17 نوفمبر الماضي وطالب المشاركون فيها في البداية بعدم رفع ضريبة الوقود في البلاد، إلا أنهم أخذوا فيما بعد يرفعون شعارات سياسية واجتماعية أخرى.

ويواصل معارضو السياسة الاجتماعية التي تمارسها السلطات الفرنسية، مشاركتهم في المظاهرات في جميع أنحاء فرنسا كل يوم السبت، بالرغم من الإجراءات التي اتخذتها القيادة الفرنسية بهدف تهدئة الوضع. وتسفر هذه المظاهرات عادة عن وقوع اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة.

وخرج المحتجون إلى شوارع المدن الفرنسية أمس السبت للمرة الـ23 على التوالي.