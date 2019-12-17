منشور 17 كانون الأوّل / ديسمبر 2019 - 08:33 عتبر باسيل أن "الوضع لا يبشّر بالخير. ما حصل في سوريا مهدد بتكرارِه عندنا © 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com) مواضيع ممكن أن تعجبك مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند باسيل يحذر: قد يتدفق المهاجرون من لبنان الى اوربا الناتو يواجه التهديد الاكبر منذ 70 عاما فلامينغو يطيح بالهلال ويتأهل لنهائي كأس العالم للأندية ناشطة جزائرية تطلب الطلاق بعد تصويت زوجا لـ تبون هدوء حذر وسط بيروت بعد ليلة عنيفة Loading content ...