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باسيل يحذر: قد يتدفق المهاجرون من لبنان الى اوربا

منشور 17 كانون الأوّل / ديسمبر 2019 - 08:33
عتبر باسيل أن "الوضع لا يبشّر بالخير. ما حصل في سوريا مهدد بتكرارِه عندنا
عتبر باسيل أن "الوضع لا يبشّر بالخير. ما حصل في سوريا مهدد بتكرارِه عندنا

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