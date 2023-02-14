باكستاني مجهول يتبرع بـ 30 مليون دولار لضحايا الزلزال

حل رجل اعمال اميركي من اصل باكستاني ضيفا على السفارة التركية في واشنطن حيث قدم تبرعا بمبلغ 30 مليون دولار لمساعدة ضحايا الزلزال الذي ضرب سورية وتركيا الاسبوع الماضي وخلف آثارا مدمرة

وقالت تقاري صحفية منها صحيفة "الغارديان"البريطانية، وتغريدة لـ رئيس تحرير موقع "The Election Post"، مصطفى تانييري، ان السفارة تلقت التبرع بشكل مؤكد من دون الكشف عن اسم المتبرع

وقالت المصادر ان السفير التركي في العاصمة الاميركية مراد ميركان، تلقى تلك المساهمة في سياق حملة اغاثة وتبرعات انطلقت في الولايات المتحدة لمساعدة ضحايا الزلزال في البلدين المنكوبين

واشاد رئيس الحكومة الباكستانية شهباز شريف، بما قدمه رجل الاعمال الباكستاني في الولايات المتحدة وتحدث في تغريدة على تويتر: "تأثرت كثيرا بما فعل رجل باكستاني مجهول دخل إلى السفارة التركية في الولايات المتحدة ليتبرع بمبلغ 30 مليون دولار لضحايا الزلزال في تركيا وسوريا".

واكد شريف على ان "هذه الأعمال الخيرية تجعل الإنسانية قادرة على الانتصار"

وانطلقت حملات التبرعات في كافة ارجاء العالم لاغاثة المشردين من الهزة الارضية المدمرة التي ضربت المنطقة وسارعت جمعيات الاغاثة والمنظمات الاسلامية لتنظيم حملات للتبرع للضحايا والمساعدة في ازالة الركام والبحث عن ناجين

وضرب زلزال مدمر بلغت قوته 7.8 درجات الاثنين قبل الماضي المناطق الشمالية السورية والجنوبية التركية وصل عدد الضحايا في حصيلة غير نهائية نحو 37 الف ضحية وملايين المشردين