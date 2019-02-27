المزيد من أخبار

1 - 5 من 15

باكستان تدعو الهند الى الحوار لإنهاء الأزمة المتفجرة بين البلدين

باكستان تدعو الهند الى الحوار لإنهاء الأزمة المتفجرة بين البلدين
2.5 5

اضف تعليق جديد

Avatar
 