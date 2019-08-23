باكستان تعتقل زوجة الظواهري

كشف تنظيم القاعدة عن ان قوات الأمن الباكستانية احتجزت زوجة زعيم التنظيم، أيمن الظواهري، وأسرتين أخريين من أسر قتلى التنظيم لمدة قاربت على العام.

وزعمت قيادة تنظيم القاعدة في بيان، الجمعة، أن "القوات الباكستانية"، والتي وصفتها بـ "الخائنة"، وفقا للبيان، احتجزت زوجة الظواهري وآخرين، وذلك أثناء مغادرتهم معقل التنظيم السابق في وزيرستان المتاخمة لأفغانستان منذ نحو عام، هربا من الغارات الجوية المتواصلة.

وقال البيان: "نحن نُحمل حكومة باكستان وجيشها الخائن وسادتهم الأميركيين مسؤولية تلك التصرفات الإجرامية"، وفقا لما ورد في نص البيان.

وكانت السلطات الباكستانية قد اقرت مؤخرا عن دورها الرئيس في تصفية اسامة بن لادن زعيم التنظيم الذي قتل على ايدي كوماندوز اميركي في الاراضي الباكستانية

وأصبح الظواهري، مصري الجنسية، زعيما للقاعدة بعد مقتل أسامة بن لادن عام 2011 في أبوت آباد في باكستان على يد قوات العمليات الخاصة "نيفي سيلز" التابعة للبحرية الأميركية.