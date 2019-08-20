باكستان تنوي احالة  قضية إلى محكمة العدل الدولية

قالت باكستان يوم الثلاثاء إنها ستحيل النزاع على كشمير مع الهند إلى محكمة العدل الدولية بعد أن ألغت نيودلهي الوضع الخاص للشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم هذا الشهر الأمر الذي أثار غضب إسلام اباد.

وقال وزير الخارجية شاه محمود قرشي لتلفزيون آري نيوز ”قررنا إحالة قضية كشمير إلى محكمة العدل الدولية... القرار اتخذ بعد وضع كل الجوانب القانونية في الاعتبار“.

وتوترت العلاقات بين الجارتين بشدة بعد قرار الهند هذا الشهر إلغاء الوضع الخاص للشطر الهندي من كشمير التي يطالب البلدان بالسيادة عليها. وردت باكستان بغضب وأوقفت وسائل النقل بين البلدين وقطعت العلاقات التجارية مع الهند وطردت السفير الهندي.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان يوم الاثنين بشأن الحاجة إلى خفض التوتر مع الهند بسبب كشمير وتجنب اتخاذ خطوات من شأنها تصعيد الأزمة.

