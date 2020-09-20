باكستان: قتيلان من الجيش على الحدود مع أفغانستان

لقى جنديان باكستانيان على الأقل حتفهما في منطقة قبلية بشمال غرب البلاد، متاخمة لأفغانستان، اليوم الأحد، وذلك في ظل تصاعد المخاوف من إعادة المسلحين تجميع أنفسهم في معقلهم السابق.

وقال الجيش إن قوات الأمن شنت “عملية تستند على معلومات استخبارية” ضد الإرهابيين في منطقة وزيرستان الشمالية القبلية.

وجاء في بيان لمكتب العلاقات العامة التابع للجيش إن الجنديين قتلا أثناء تبادل إطلاق النار.

وكانت منطقة وزيرستان الشمالية في السابق تعد مخبأ للمسلحين الذين لهم صلة بتنظيم القاعدة وشبكة حقاني الافغانية ذات الصلة بحركة طالبان.

يذكر أن الجيش الباكستاني تمكن من طرد المسلحين الإسلاميين من مخابئهم في الجبال بالقرب من الحدود الأفغانية من خلال سلسلة من العمليات منذ عام 2014.

وبدأ المسلحون في تجميع أنفسهم مجددا في المنطقة من قواعدهم في أفغانستان، كما تم رصد ارتفاع في الهجمات التي تستهدف القوات الأمنية خلال الأشهر الأخيرة.

(د ب أ)