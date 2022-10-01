باكستان.. مذكرة توقيف جديدة بحق عمران خان

قالت وكالة الأنباء الباكستانية ان السلطات أصدرت السبت، مكرة توقيف بحق رئيس الوزراء السابق عمران خان، على خلقية تصريحات انتقد فيها قاضية.

وصدرت عدة اوامر استدعاء قضائية في حق عمران خان لكنه لم يحضر، وتبعها مذكرات توقيف.

وذكرت الوكالة أن مذكرة التوقيف الاخيرة تتعلق بتصريحات خان ضد قاضية الجلسات زيبا تشودري ومسؤولين آخرين في تجمع عام في 20 أغسطس في إسلام أباد.

وكانت السلطات اطلقت في أغسطس الماضي سراح رئيس الحكومة السابق عمران خان، المتهم بانتهاك قانون محاربة الإرهاب، وأُفرج عنه بكفالة مالية بحسب ما أعلنه مسؤول في حزبه.

والاثنين الماضي أسقطت المحكمة العليا تهما بالإرهاب كانت قد وجهتها الشرطة لخان، بناء على مزاعم بتهديد قاضية ومسؤولين رفيعي المستوى بالشرطة.

والخميس، أصدرت محكمة إسلام آباد العليا قرارا بعدم توجيه الاتهام إلى خان في قضية ازدراء المحكمة فيما يتعلق بالتهم الموجهة له بتهديد القاضية زيبا تشودري وإهانة القضاء من خلال تصريحاته السابقة التي تتعلق بالقضية نفسها.

محكمة إسلام آباد العليا أعربت عن ارتياحها لاعتذار عمران خان، حيث صرح باستعداده للاعتذار للقاضية تشودري عن تصريحاته.

وواجه خان وغيره من كبار المسؤولين في حركة "إنصاف" سلسلة من الاتهامات منذ الإطاحة بهم من السلطة.