باكسلوفيد.. ترخيص أول علاج لكورونا يؤخذ عن طريق الفم

أجازت هيئة الغذاء والدواء الاميركية الاربعاء، عقار باكسلوفيد الذي تنتجه شركة فايز ويعد أول علاج فموي مخصص لعلاج المصابين بمرض كوفيد-19 الذي يتسبب به فيروس كورونا.

وعقار "باكسلوفيد" هو اول علاج يجري ترخيصه من اجل علاج المصابين بمرض كوفيد-19 والذين بات بامكانهم تناوله في المنزل قبل ان تسوء حالتهم ويصبحون بحاجة الى دخول المستشفى.

وكان مسؤولون أمريكيون، صرحوا الثلاثاء لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية، إدارة الغذاء والدواء ستصرح باستخدام حبتين من حبوب علاج كوفيد-19 الأسبوع الجاري،

وأضافوا أن الحبوب ستشمل عقار باكسلوفيد من فايزر ومولنوبيرافير من شركة ميرك بهدف علاج مرضى كوفيد-19 ذوي الأعراض الحرجة.

باكسلوفيد أثبت فعالية بنسبة 90 بالمئة

تقول شركة فايزر إن حبوبها هي أول علاج منزلي لفيروس كورونا، ومن المتوقع أن يصبح أداة مهمة في مكافحة الانتشار السريع لمتغير أوميكرون.

حبوب باكسلوفيد

وأظهرت بيانات التجربة السريرية لشركة فايزر أن الحبوب المضادة للفيروس كانت فعالة بنسبة 90 بالمئة في منع دخول المستشفى والوفيات في المرضى المعرضين لخطر الإصابة بأمراض خطيرة.

وتشير البيانات المعملية الحديثة إلى أن العقار يحتفظ بفعاليته ضد متحورة أوميكرون.

وسمحت الوكالة بإعطاء العقار الذي يؤخذ عن طريق الفم لعلاج المرضى البالغين المعرضين لمخاطر عالية والمرضى من الأطفال الذين لا تقل أعمارهم عن 12 عاماً.

وقالت الشركة إنها مستعدة لبدء التسليم الفوري في الولايات المتحدة ورفعت توقعاتها الإنتاجية إلى 120 مليون دورة علاج من 80 مليون في عام 2022.

وسيتم بيع حبوب فايزر، التي يتم تناولها مع عقار ريتونافير المضاد للفيروسات الأقدم، تحت الاسم التجاري باكسلوفيد Paxlovid.

ومن المفترض أن تؤخذ الحبوب كل 12 ساعة لمدة خمسة أيام تبدأ بعد وقت قصير من ظهور الأعراض.

وقالت شركة فايزر إنها تخطط لتقديم طلب دواء جديد إلى إدارة الغذاء والدواء في عام 2022 للحصول على موافقة الجهات التنظيمية الكاملة المحتملة.