بالإجماع.. مجلس ادارة تويتر يوصي بالموافقة على تملك إيلون ماسك للشركة

أوصى مجلس إدارة "تويتر" بالإجماع الثلاثاء، بالموافقة على تملك الملياردير الأميركي إيلون ماسك للشركة.

واعتبر مجلس الإدارة أن "اتفاقية الاندماج عادلة ومستحسنة وتخدم مصالح تويتر ومساهميها على أفضل وجه".

وعرض إيلون ماسك في نيسان الماضي الاستحواذ على تويتر مقابل 44 مليار دولار. لكن أسهم الشركة شهدت انخفاضا حادا منذ ذلك الوقت، إذ وصلت لحدود 38 دولار، أي أقل بـ34% من عرض ماسك.

في وقت سابق من حزيران - يونيو، هدد ماسك بإلغاء الصفقة بالكامل متهما تويتر بمنع طلباته للحصول على بيانات حول الحسابات الوهمية.

ردا على ذلك، أشارت تويتر إلى أنها لا تزال ملتزمة بالصفقة وتتعاون مع طلبات ماسك للحصول على معلومات.

وأعلن ماسك صباح الثلاثاء قبل اجتماع مجلس الإدارة أنه لا يزال يسعى لمزيد من الوضوح حول العدد الحقيقي للمستخدمين الحقيقيين على تويتر.