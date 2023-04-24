بالخنجر.. طعن امام مسجد شمال غربي الجزائر

اصيب امام مسجد بجروح خطرة اثر تعرضه للطعن بخنجر على يد شخص هاجمه عقب صلاة الظهر يوم الاحد، في ولاية تلمسان شمال غربي الجزائر، بحسب ما افادت وسائل اعلام محلية الاثنين.

واوضحت المصادر ان الشيخ سعيد تمتري، إمام مسجد علي بن أبي طالب في بلدية مغنية بولاية تلمسان، تعرض لطعنة غائرة في منطقة الكتف وصلت الى الرئة.

واضافت ان المهاجم الذي تسلح بخنجر كان اعتدى قبل ذلك على شخص اخر واصابه بجروح في الوجه.

واشارت كذلك الى ان المعتدي، وهو من مدينة حمام بوغرارة شمال غربي تلمسان، سبق له الاعتداء على معلم قرآن وكذلك تخريب احد مساجد المنطقة.

📌إمام مسجد علي بن أبي طالب بتلمسان الشيخ سعيد تمتيري يتعرض لإعـ .. ــتداء بعد صلاة الظهر امس

📌مدير الشؤون الدينية والأوقاف للولاية تنقل إلى مستشفى حمدون شعبان للإطمئنان على حالة الامام

📌مديرية الشؤون الدينية تجري تحقيقا لمعرفة أسباب الاعـ ــتداء ومباشرة الإجراءات القانونية pic.twitter.com/pONhqtKlXk — Almasdar dz (@DzAlmasdar) April 24, 2023

وبحسب المصادر نفسها، فقد خضع الامام تمتري لعملية جراحية عاجلة في مستشفى حمدون شعبان، وهو الان في حالة مستقرة تحت الرقابة الطبية.

وقالت مديرية الشؤون الدينية في تلمسان من جانبها، انها فتحت تحقيقا لمعرفة أسباب ودوافع الهجوم، تمهيدا لمباشرة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المختصة.