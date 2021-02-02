بالفيديو: انفجار سيارة مفخخة في مدينة الباب السورية يخلف قتيلا وجرحى عدة

قتل مدني وأصيب 4 آخرون الثلاثاء، جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة الباب الخاضعة لسيطرة المعارضة المدعومة من تركيا شمالي سوريا.

ووقع الانفجار بالمنطقة الصناعية في منطقة الباب التي تم تطهيرها من الإرهاب عبر عملية "درع الفرات".

وتدخل رجال الإطفاء لإخماد الحريق الناجم عن الانفجار، فيما تم نقل الجرحى إلى المستشفيات المجاورة.

كما تسبب الانفجار بإلحاق أضرار مادية بالسيارات والمحال التجارية المحيطة بمنطقة الحادثة.

ووجهت مصادر أمنية أصابع الاتهام إلى الوحدات الكردية المسلحة، التي تصفها أنقرة بـ"الإرهابية"، حيث سبق أن نفذت أعمالا مشابهة.





وسيطرت فصائل المعارضة على مدينة الباب بريف حلب الشمالي منذ شباط من عام 2018، وذلك بعد معارك ضد تنظيم “الدولة الإسلامية”، ضمن عملية “درع الفرات” التي أطلقها الجيش التركي مع فصائل المعارضة عام 2016، ويسيطر النظام على مدينة حلب وريفها الشرقي الواقع جنوب الباب.

