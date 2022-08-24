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بالفيديو.. جنود اسرائيليون يضربون فلسطينيين بوحشية قرب رام الله

منشور 24 آب / أغسطس 2022 - 09:30
بالفيديو.. جنود اسرائيليون يضربون فلسطينيين بوحشية قرب رام الله

أظهر تسجيل فيديو متداول الاربعاء، ثلاثة جنود اسرائيليين يضربون بوحشية فلسطينيين اثنين قرب مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

ويشاهد الجنود في الفيديو وهم يدفعون الفلسطينيين ويسقطونهما ارضا قبل ان ينهالوا عليهما بالركل على وجهيهما وأنحاء جسدهما.

وجرى تصوير الواقعة من قبل فلسطيني قام لاحقا بتحميل الفيديو على منصة تيك توك. 

ووفقا للقناة العاشرة الاسرائيلية، فإن الجنود ينتمون الى وحدة "نتزاح يهودا" التي تتألف من المتدينين المتشددين، وكانت تسمى سابقا ناحال حريدي، وتتمركز خصوصا في محيط رام الله.

ويقف عناصر هذه الكتيبة وراء حادثة استشهاد الفلسطيني عمر عبد المجيد أسعد (80 عامًا) من بلدة جلجليا شمال رام الله بالضفة الغربية في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، حيث قاموا باحتجازه وتكبيله واعتدوا عليه بالضر حتى فارق الحياة، قبل ان يتركوه داخل منزل قيد الانشاء.

كلمات دالة:رام اللهالضفة الغربيةالجيش الإسرائيلي

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