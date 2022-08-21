بالفيديو.. سقوط مذيع عراقي مغشيا عليه خلال بث مباشر

البوابة- اظهر مقطع فيديو لحظة سقوط الاعلامي العراقي ريناس علي مغشيا عليه أثناء تقديمه برنامجا تلفزيونيا كان يبث على الهواء مباشرة في قناة العهد مساء الاحد.

وكان التعب والارهاق باديين في وجه وصوت الإعلامي ريناس علي قبل لحظات من سقوطه أثناء تقديمه حلقة برنامج "بتوقيت العاصمة" في قناة العهد الفضائية.

وقبل السقوط، صمت ريناس علي لبرهة ثم ضرب بيده على ركبته قبل ان يقول "لا حول ولا قوة الا بالله" ثم يسعل مرتين، كانت ثانيتهما طويلة، قبل ان ينهار مغشيا عليه ويسقط عن كرسيه الى أرضية الاستديو.

وعقب ذلك جرى قطع بث البرنامج.

وقالت قناة العهد في وقت لاحق ان الإعلامي ريناس علي "تعرض لوعكة صحية أثناء تقديمه حلقة البرنامج".

الإعلامي ريناس علي

ولم تقدم القناة تفاصيل اضافية حول طبيعة الوعكة او الحالة الصحية للاعلامي ريناس علي. غير ان معلقين تحدثوا عن اصابته بجلطة جراء ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم.