بالفيديو.. ضبط 33 لاجئا سوريا في شاحنة محملة بمناديل الحمام

الشاحنة كانت على متن سفينة شحن انطلقت من ميناء محافظة مرسين جنوبي تركيا

ضبطت شرطة قبرص التركية 33 لاجئا سوريا تمكنوا من الدخول إلى الشطر التركي من قبرص بشكل غير شرعي على متن شاحنة محملة بمناديل الحمام.

وحسب موقع "sondakika"، فإن الشاحنة كانت على متن سفينة شحن انطلقت من ميناء محافظة مرسين جنوبي تركيا.

وأضاف الموقع أن عناصر شرطة شمال قبرص التركية فتشوا السفينة لدى وصولها إلى ميناء "غازي ماغوسا" في مدينة ليفكوشا وضبطوا فيها 33 لاجئا.

وأشار إلى أن شرطة قبرص اعتقلت سائق الشاحنة التركي واللاجئين، قبل إعادتهم إلى مديرية هجرة مدينة مرسين عقب انتهاء الإجراءات اللازمة بحقهم.