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بالفيديو.. طالب يحاول الانتحار من فوق مبنى جامعة أردنية

منشور 17 تمّوز / يوليو 2022 - 09:40
طالب يحاول الانتحار من فوق مبنى بجامعة أردنية

أفلحت جهود السلطات الأردنية في ثني طالب عن القاء نفسه من فوق مبنى في احدى جامعات وسط البلاد الأحد، وذلك بعدما هدد بالانتحار احتجاجا على قرار فصله من الجامعة.

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ووثقت تسجيلات فيديو محاولة شابا اعتلى سطح مبنى الجامعة الخاصة الواقعة في محافظة الزرقاء شمال شرقي العاصمة عمان، فيما كان طلبة احتشدوا اسفل المبنى يصيحون فيه لمنعه من القفز.

وقال معلقون ان الطالب صعد الى سطح مبنى عمادة شؤون الطلبة، وهدد بالقاء نفسه بعد رفض الإدارة التراجع عن قرار فصله من الجامعة.

وفي احد التسجيلات، يظهر شخصان فوق سطح المبنى وهما يحاولان اقناع الطالب بالعدول عن قرار الانتحار، قبل ان يتمكنا من انزاله عن حافة السطح الذي كان قد دلى ساقه منه بالفعل.

ونقل موقع رؤيا الاخباري عن مصدر أمني قوله ان الطالب عدل عن إلقاء نفسه بعد إقناعه من قبل الأجهزة المعنية.

وأثارت تعديلات تشريعية على قانون العقوبات في البرلمان الأردني، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أسابيع، بعد تضمين عقوبة الحبس والغرامة على من يحاول الانتحار. 

وأقر مجلس النواب عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على 100 دينار (حوالي 140 دولارا)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من شرع في الانتحار في مكان عام، وتضاعف العقوبة إذا كان ذلك باتفاق جماعي.

وارتفعت حالات الانتحار في الأردن لتبلغ أرقاما قياسية في السنوات القلية الماضية، حيث سجلت 143 حالة في عام 2020، مقارنة بـ116 حالة في 2019. 

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