بالفيديو.. عصابة تستخدم جرافة للإستيلاء على صراف آلي في بريطانيا

في واقعة غير عادية تعكس جرأة وطرافة الجريمة المنظمة، نشرت شرطة ساسكس في بريطانيا مقطع فيديو يوثق لحظة محاولة عصابة استخدام جرافة لسرقة ماكينة صراف آلي.

وقعت هذه المحاولة الفاشلة في الشهر الماضي قرب أحد المتاجر في بارنهام، ووفقًا لتقرير صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، حاول أفراد العصابة استغلال جرافة وجدت في المنطقة بطريقة غير معتادة للسرقة.

شبهت شرطة ساسكس تصرف العصابة بالجرافة بأنه غريب ومشبوه، حيث كانت الجرافة تعمل في مكان لا يتطلب وجودها، على الفور، تدخلت قوات الشرطة وألحقت ضربة قوية بالجرافة وألقت القبض على أفراد العصابة.

🎶 Now this is a story all about how

A man drove a stolen JCB into town

He ram-raided a shop

And then ran somewhere

We’ll show you how he went on to have an absolute ‘mare... 🎶



Read the full story ➡️ https://t.co/ZgyF8CqKLW pic.twitter.com/naw6LOZ87Q August 17, 2023

تمت محاكمة أفراد العصابة في محكمة لويس كراون هذا الشهر، حيث اعترف أحدهم بالمحاولة الفاشلة للسرقة باستخدام الجرافة.

وتمت إدانة أفراد العصابة بتهم التعدي على ممتلكات الغير بنية السرقة، وكذلك استيلاء على سيارة بدون موافقة مالكها.

أمام القاضي، حُكم على أحد أفراد العصابة بالسجن لمدة 6 سنوات، ليكون هذا الحكم عبرة لمن يفكر في تنفيذ جرائم غريبة ومثيرة للسخرية.