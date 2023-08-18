ما هو مصير 129 مصريًا علقوا داخل حافلة تهريب في المكسيك؟

في تطور يعكس التحديات المعقدة المتعلقة بالهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، أعلن المعهد الوطني للهجرة في المكسيك عن إنقاذ 137 شخصًا، تمَّ على إثره إنقاذ 129 شخصًا من الجنسية المصرية، و8 من موريتانيا، بعدما علقوا داخل حافلة في ولاية فيراكروز.

تقع ولاية فيراكروز شرقي المكسيك، وهي تشتهر بكونها منطقة غنية بالنفط، ومع ذلك، تواجه المنطقة تحديات تتعلق بالتهريب والأنشطة الإجرامية، بما في ذلك تهريب البشر والمخدرات.

تدخل السلطات للإنقاذ

وأفاد المعهد الوطني للهجرة في المكسيك أن وكلاء الهجرة تلقوا إخطارًا يفيد بتواجد حافلة ركاب على الطريق السريع.

وأوضح أنه بعد وصول السلطات إلى الموقع، تبيّن وجود 137 أجنبيًا في الحافلة، منهم 129 مصريًا و8 موريتانيين.

ومن الجدير بالذكر أنه لم يتمكن هؤلاء الأشخاص من إثبات إقامتهم القانونية في المكسيك.

تحت رعاية المعهد

وقام المعهد بتقديم الرعاية اللازمة للأشخاص العالقين في الحافلة، وذلك من خلال التحقق من حالتهم الصحية وهوياتهم.

وقد تم اكتشاف وجود 4 قاصرين مصريين بينهم. كما لوحظ أثناء عملية الإنقاذ أن بعض الأجانب يرتدون سوارًا يحمل اسمهم، وهي شارة يُعتقد أنها تُستخدم من قبل جماعات الاتجار بالبشر.

إجراءات المتابعة

قام المعهد بنقل جميع الأجانب البالغين إلى محطة أكايوكان للهجرة، حيث سيتم متابعة إجراءات إدارة هجرتهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وتأتي هذه الجهود في إطار محاولات المكسيك للتعامل مع التحديات المعقدة المتعلقة بالهجرة غير الشرعية ومكافحة الجريمة المنظمة.

