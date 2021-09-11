بالفيديو.. عناصر طالبان يستعرضون مرافق قصر نائب رئيس أفغنستان السابق

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية فيديو يظهر فيه عناصر من حركة طالبان وهم يتجولون داخل أروقة قصر النائب السابق للرئيس الأفغاني عبد الرشيد دستم، ويستعرضون أبرز مرافقه وحالة الثراء التي كان يعيش فيها سكان القصر، قبل سقوط العاصمة كابل.

ويعلق أحد أعضاء "طالبان" وهو في حمام السباحة والساونا، قائلا: "على الرغم من أنني أعيش في المدينة، فهذه هي المرة الأولى التي أرى فيها مثل هذا المكان"

ويعرض مقاتل آخر على صحفيي "نيويورك تايمز" قنبلة دخانية كان يحتفظ بها تحسبا لهجوم معاد.

One of Kabul’s largest mansions was abandoned. Now more than 150 Taliban fighters have moved in. Our video goes inside their new home. https://t.co/mT7zALZgFd pic.twitter.com/VT5FQqDWSt — The New York Times (@nytimes) September 9, 2021

وأوضح مقاتلو الحركة في تصريح للصحيفة: "لقد عشنا كل حياتنا في الجبال والصحاري. شعبنا ليس لديه ما يأكله، ويعيش تحت تهديد السلاح. سياسيونا، الأثرياء والأقوياء، بنوا مثل هذه المنازل لأنفسهم، وسفكوا دماء الناس".

وبسطت حركة "طالبان" سيطرتها على معظم أراضي أفغانستان مع بدء انسحاب القوات الأجنبية من البلاد؛ وسيطر مسلحوها على جميع المعابر الحدودية، واستولت يوم 15 آب/أغسطس الماضي على العاصمة كابول، ودخل مقاتلوها القصر الجمهوري بعد مغادرة الرئيس أشرف غني البلاد إلى الإمارات