بالفيديو.. فلسطينيون يكادون ينجحون بخطف سلاح جندي إسرائيلي شرقي غزة

اظهرت مقاطع فيديو السبت، لحظة محاولة شبان فلسطينيين خطف سلاح أحد الجنود الإسرائيليين عند الجدار الفاصل شرق مدينة غزة.

وجاءت هذه المحاولات في وقت تصدى فيه الجيش الاسرائيلي بالرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع لمتظاهرين فلسطينيين تجمعوا قرب الحدود الشرقية لغزة في اطار فعاليات احياء الذكرى 52 لحرق المسجد الأقصى.

#شاهد| لحظة محاولة سحب سلاح أحد جنود الاحتلال المحصنين خلف الجدار الفاصل شرق مدينة #غزة، قبل قليل. pic.twitter.com/0oFMA3OaBH — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) August 21, 2021

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن الجنود الإسرائيليين المتمركزين داخل مواقعهم العسكرية شرق القطاع، فتحوا نيران أسلحتهم وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع صوب مئات الفتية والشبان الذين يتظاهرون بشكل سلمي، قرب السياج الفاصل شرق المدينة.

وأفادت وزارة الصحة في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس بأنها سجلت إصابة 24 فلسطينيا بـ"جراح مختلفة"، بينهم عشرة اطفال، مشيرة الى ان حالة اثنين من المصابين حرجة.