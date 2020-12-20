بالفيديو.. فلسطيني يلقي زجاجة حارقة على جندي اسرائيلي من مسافة الصفر

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو نشرته مواقع عبرية، ويظهر شاباً فلسطينياً يلقي زجاجة حارقة على جندي إسرائيلي من مسافة صفر.

ويظهر في الفيديو أن الشاب الفلسطيني وصل بمركبته إلى مفرق مستوطنة “كدوميم” غربي نابلس، واقترب من أحد الجنود المسلحين وأشعل زجاجة حارقة أمامه وألقاها باتجاهه حيث أصابته واشتعلت على الرصيف.

وانسحب المنفذ من المكان، دون أن يقوم يرد الجندي الإسرائيلي بإطلاق النار.

وفي وقت لاحق، قال ناطق بلسان جيش الاحتلال، إنه يحقق في الحادث، وسيتم الوقوف على أسباب امتناع الجندي التابع للواء جولاني عن الدفاع عن نفسه، وفق تعبيره.