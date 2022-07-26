بالفيديو - لحظة نسف إسرائيل منزل فلسطيني متهم بقتل مستوطن

هدم الجيش الاسرائيلي في بلدة قراوة بني حسان بمحافظة سلفيت في الضفة الغربية المحتلة، منزلي فلسطينيَين متهمَين بقتل مستوطن يهودي في نيسان الماضي في مستوطنة ارئيل.

وقالت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) ان قوات الاحتلال الإسرائيلي نسفت بالمتفجرات منزل الأسير يحيى مرعي في البلدة.

وافاد شهود في وقت سابق بأن قوة إسرائيلية كبيرة ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت البلدة وحاصرت المنزل، وأجبرت المواطنين القاطنين قرب المنزل على إخلاء منازلهم، تمهيدا لهدمه.

كما هدم الجيش الاسرائيلي الليلة الماضية، منزل سميح عاصي في البلدة وهو والد الأسير يوسف.

وكانت إسرائيل اعتقلت يحيى مرعي (19 عامًا) ويوسف عاصي (20 عامًا) أواخر شهر نيسان الماضي بتهمة قتل حارس أمن في المستوطنة.

اعتُقل عاصي ومرعي بعد يوم واحد من الهجوم، ويقبعان في السجن إلى حين إحالتهما إلى محكمة عسكرية إسرائيلية.

📹 لحظة تفجير قوات الاحتلال لمنزل الأسير يحيى مرعي في بلدة قراوة بني حسان بسلفيت، قبل قليل pic.twitter.com/2ziyJSZZcH — حسن اصليح | Hassan (@hassaneslayeh) July 26, 2022

وقال بيان للجيش الاسرائيلي أنه هدم خلال الليل "منزلي الفلسطينيَين بعد أن رفضت المحكمة العليا الالتماس المقدّم من عائلتيهما".

وعادة تؤيد المحكمة العليا الاسرائيلية هدم بيوت عائلات الفلسطينيين منفذي الهجمات بحجة تطبيق "سياسة الردع"، فيما يصف حقوقيون ذلك بانه يمثل عقابًا جماعيًا لأنها يمكن أن تجعل غير المقاتلين بمن فيهم الأطفال بلا مأوى.

وقال بيان الجيش الاسرائيلي أنه خلال عمليتي الهدم "اندلعت مواجهات عنيفة شارك فيها مئات الفلسطينيين ضد الجيش، وألقى المتظاهرون الحجارة والزجاجات الحارقة وإطارات السيارات المحترقة على الجنود. وردت قوات الجيش بوسائل تفريق المتظاهرين وأعمال الشغب" من دون توضيحات.