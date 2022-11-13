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بالفيديو.. لحظة وقوع انفجار اسطنبول

منشور 13 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 03:32
بالفيديو.. لحظة وقوع انفجار اسطنبول

وثقت مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظة وقوع الانفجار الضخم الذي خلف العديد من القتلى والجرحى في شارع الاستقلاب بمنطقة تقسيم في مدينة اسطنبول التركية الاحد.

ويبدو في احد المقاطع جمع من المارة في شارع الاستقلال السياحي المزدحم وهم يفرون بعدما دوى صوت هائل تبعه تصاعد كتلة من اللهب في اقصى الشارع.

وفي مقطع اخر اقرب الى المكانن كان مشاة يسيرون في الشارع عندما وقع الانفجار مطلقا سحابة من الدخان الممزوج بالشظايا، وعند انجلاء المشهد كان عدد من الاشخاص ممددين في الموقع، وبعضهم بلا حراك، فيما تلطخت ملابسهم بالدماء.

وكانت هناك مقاطع اشد قسوة تظهر اشخاصا تعرضوا لاصابات بالغة جدا جراء الانفجار الذي قالت وسائل اعلام تركية انه نجم عن تفجير انتحاري نفذته امرأة.

 ووصف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الانفجار بانه عمل ارهابي، معلنا مقتل ستة اشخاص واصابة خمسين اخرين، بحسب ما نقلته عنه وسائل اعلام رسمية.

وسبق ان شهد شارع الاستقلال في اسطنبول هجمات خلال عامَي 2015 و2016، اسفرت عن مئات القتلى والاف الجرحى، وتبنى معظمها تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

كلمات دالة:انفجار اسطنبولاسطنبولتقسيمساحة تقسيم

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